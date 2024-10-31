Новосибирский вуз проведет летные испытания воздушного судна «Сарма»

Также представитель вуза рассказал о разработке беспилотника с вертикальным взлетом, который представляет собой смесь монокрыла и мультикоптера. Сейчас он используется для облета и диагностики состояния линий электропередач в Томской области. Первые облеты состоялись в октябре.