Новосибирский вуз проведет летные испытания воздушного судна «Сарма»

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Летные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сарма» готовится провести Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), где разработали беспилотник. Об этом журналистам сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ Денис Котин в ходе форума «Золотая долина».
БПЛА «Сарма» предназначен для выполнения авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга. Он оснащен разработанным в НГТУ гибридным авиадвигателем.
«Сейчас мы готовимся к летным испытаниям воздушного судна “Сарма”. Проходим процедуру сертификации воздушного судна», — сказал Котин.
Также представитель вуза рассказал о разработке беспилотника с вертикальным взлетом, который представляет собой смесь монокрыла и мультикоптера. Сейчас он используется для облета и диагностики состояния линий электропередач в Томской области. Первые облеты состоялись в октябре.
Научно-производственный форум «Золотая долина» организует и проводит с 31 октября по 1 ноября на своей площадке Новосибирский госуниверситет. Программа форума включает научные туры, пленарные заседания, тематические секции и выставку передовых проектов и изобретений.
В числе партнеров межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», правительство Новосибирской области, Ассоциация выпускников НГУ, технопарк Новосибирского Академгородка, Сибирское отделение РАН, Совет ректоров вузов города Новосибирска. Первый форум в 2023 году собрал более 1 тыс. участников. Среди результатов — формирование партнерств между представителями науки, университетов, индустрии, институтов развития и властных структур по выведению новых технологий и разработок в реальный сектор экономики.