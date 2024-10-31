Дебют в «Нестерке», Труффальдино, образы из «Вечера» и «Рядовых» и по сей день Князь в спектакле «Дядюшкин сон». Народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс празднует 90-летие на&nb

31 октября народный артист Беларуси Тадеуш Антонович Кокштыс, актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, отмечает 90-летие. С юбилеем мастера сцены поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент заметил, что народный артист сделал важный вклад в сохранение, а также в развитие лучших традиций белорусской театральной школы, а талант и высокое профессиональной мастерство Кокштыса — это настоящая гордость Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, образец для молодых артистов.
В Витебске 2 ноября в 18.00 состоится бенефис Тадеуша Кокштыса. Юбиляр выйдет на сцену в роли Князя в трагифарсе «Дядюшкин сон» по мотивам одноимённой повести Федора Достоевского.
А накануне в театре рассказали о большом жизненном и творческом пути старейшего белорусского актера, который сыграл более 150 ролей.
Родился Тадеуш Кокштыс 31 октября 1934 года в деревне Холхлово Молодеченского района. Его отец приехал на земли местного помещика по приглашению, чтобы облицевать дачный дворец. Женился, приобрел у пана два гектара земли.
В детстве Тадеуш любил рисовать и со временем делал это все лучше и лучше. В школе его талант заметили и просили оформлять все, что было необходимо: от стенгазет до школьных кабинетов. И первые шаги на сцене он также сделал в школе — в спектакле «Извините, пожалуйста!» по пьесе Андрея Макаенка сыграл Моцкина. Директор школы посоветовал ему поступать в театрально-художественный институт, имея ввиду, прежде всего, его талант художника. Но он подал документы на актерский факультет.
На одном курсе с Кокштысом учились такие будущие знаменитости, как народный артист Беларуси Геннадий Гарбук, Георгий Дубов, Тамара Шашкина и другие. В витебском Коласовском театре Тадеуш начал работать в 1958 году. Первой его ролью был Черт в «Нестерке». Во время сцены со Скоморохом он выбегал, крутил хвостом, кувыркался. Затем перешел на другие роли в этом же спектакле.
«Каждый уход артиста со сцены сопровождался неизменными аплодисментами зрительного зала. Так было в Витебске, так было и в многочисленных городах бывшей советской страны, где театр выступал на гастролях», — рассказывают в театре.
На первых порах Тадеуш играл своих ровесников в современных советских пьесах. Но как актер он больше обратил на себя внимание в классическом репертуаре: в особенности Шута в постановке знаменитой трагедии Шекспира «Король Лир».
В театре артист работает с 1958 года. Фото: kolastheatre.by.
В конце 1960-х начался творческий расцвет актера. В 1969-м году он с большим успехом сыграл Труффальдино в комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ». Очередные восторженные отзывы Кокштыс вызвал исполнением роли в комедии Бранислава Нушича «Доктор философии», где он создал гротескный образ проходимца Благое.
Его актерское мастерство совершенствовалось, приобретало новые краски. «Особенного успеха достиг артист в драмах Алексея Дударева. Драматург, режиссер Валерий Мазынский и актер Тадеуш Кокштыс были единомышленниками. Образы Шаргаева в “Пороге”, Гастрита в “Вечере”, Соляника в “Рядовых”, Ютки в “Башне” окончательно закрепили за ним репутацию “серьезного” артиста», — рассказывают в театре.
Среди ярких ролей последнего десятилетия зрителям особо запомнились Иосиф III из «Краковского студента», Тарас в «Тарасе на Парнасе», Сырокваш из «Площади Победы», Старик из «Бездны»… Этот перечень можно еще продолжать и продолжать.
Актер за свою жизнь сыграл более 150 ролей. Фото: kolastheatre.by.
Сейчас витебляне и гости города могут увидеть народного артиста в двух спектаклях — «Самая желанная» и «Дядюшкин сон».
За свою долгую актерскую жизнь Тадеуш Кокштыс сыграл несколько ролей и в кино: Евфимий («Знак беды»), Станислав Иосифович («Маленький боец»), Иосиф Станиславович («Звезда Венера»), пан Хлопницкий («Талаш»), Оператор («Воскресенье в женской бане»), Тимофей Павлович («Фабрика грез»).
Тадеуш Антонович был удостоен ряда государственных наград, в том числе ордена Франциска Скорины, ордена «Знак Почета», Государственной премии.
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