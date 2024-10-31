Дебют в «Нестерке», Труффальдино, образы из «Вечера» и «Рядовых» и по сей день Князь в спектакле «Дядюшкин сон». Народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс празднует 90-летие на&nb

В детстве Тадеуш любил рисовать и со временем делал это все лучше и лучше. В школе его талант заметили и просили оформлять все, что было необходимо: от стенгазет до школьных кабинетов. И первые шаги на сцене он также сделал в школе — в спектакле «Извините, пожалуйста!» по пьесе Андрея Макаенка сыграл Моцкина. Директор школы посоветовал ему поступать в театрально-художественный институт, имея ввиду, прежде всего, его талант художника. Но он подал документы на актерский факультет.