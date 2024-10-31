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Блогерша Дина Саева впервые подписала контракт с музыкальным лейблом

Российская блогерша и модель Дина Саева объявила о начале своей музыкальной карьеры. Артистка теперь будет сотрудничать с лейблом Rocket Records. Когда девушка представит новый релиз, пока еще неизвестно.

Источник: Звук

Российская блогерша и модель Дина Саева объявила о начале своей музыкальной карьеры. Артистка теперь будет сотрудничать с лейблом Rocket Records. Когда девушка представит новый релиз, пока еще неизвестно.

Дина Саева также сообщила, что уже работает над музыкой вместе с лейблом, пишет издание «Газета.ру».

Я рада быть частью Rocket Records. Мы с ребятами готовим очень классный материал, надеюсь, что он совсем скоро выйдет.

Дина Саева.

блогер.

25-летняя Дина Саева стала популярна в России благодаря своим роликам в TikTok. Свою дебютную песню «Я ищу тебя» девушка выпустила в 2020 году.

Из других громких новостей российской поп-музыки — Инстасамка и группа «Ленинград» выпустят свой первый совместный альбом 8 ноября.