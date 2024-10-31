«Сильнейший человек России 2024»: Сергей Аксёнов поздравил крымских призёров турнира

Атлеты из разных городов Российской Федерации соревновались в четырех дисциплинах, в том числе буксировали автокран весом 22 тонны, поднимали 150-килограммовые бревна над головой, переносили 400-килограммовые коромысла. По итогам турнира силачи Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя вошли в десятку лучших. Силач, мастер спорта России Джамшид Исматиллаев из Судака и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев из Бахчисарая установили парный рекорд страны по буксировке железнодорожной техники — узкоколейного трамвая весом более 20 тонн на расстояние 10 метров за две минуты.
Сергей Аксёнов выразил признательность спортсменам, которые отстаивают честь Крыма на всероссийских турнирах и продвигают положительный имидж России на международных состязаниях. Ребята воодушевляют своими победами, которыми по праву гордятся все крымчане. Желаю новых достижений, успехов и свершений! — сказал Глава республики. Также Сергей Аксёнов поблагодарил тренеров, мастеров спорта международного класса Андрея Шаркова и Михаила Паллера за организацию и успешное проведение Всероссийского турнира «Сильнейший человек России 2024».
За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым Сергей Аксёнов отметил силачей Благодарственными письмами Главы Республики Крым.