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«Агрессивные, в чужие руки не даются»: 40 кошек оккупировали территорию в доме престарелых в Бурятии

Пенсионерки завели 40 кошек в доме престарелых в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

40 кошек буквально оккупировали дом престарелых в Улан-Удэ. Полтора года назад пожилые сибирячки подобрали на улице пару котят. Потом еще парочку и еще… Поначалу администрация учреждения терпеливо закрывала глаза на это, не желая расстраивать пенсионеров, искренне полюбивших животных. Но постепенно на территории учреждения стало буквально не пройти — так много развелось четвероногих. Администрация интерната была вынуждена обратиться за помощью в фонд «Собака счастья».

— В начале октября впервые прибыла в дом престарелых, — рассказывает зооволонтер Стелла Овсоян. — Стала забирать кошек и котов на кастрацию и стерилизацию.

Оказалось, 90% животных — агрессивные. На контакт идут только с постояльцами, чужим в руки не даются. Стелла ловит их хитростью, приманивая вкусным угощением.

За шесть вылазок удалось поймать 10 кошек и котят. Фото: «Собака счастья».

«Вот куда их везут? Не забирайте любимцев», — забеспокоились пожилые люди.

— Приходится объяснять, что делаю это во благо. Говорю, что часть верну обратно, другим постараюсь найти дом. Животных там любят. Видели бы вы упитанные бока некоторых котов, — шутит Стелла.

За шесть вылазок удалось поймать 10 кошек и котят. Среди них оказались трое ручных, ласковых и покладистых. Зооволонтер попробует найти им любящие семьи. Остальных вернет к прежним хозяевам.

— Предполагаю, что на поимку и стерилизацию еще 30 животных уйдет около полумесяца. Постараемся ускориться, ведь скоро нагрянут морозы.

К слову, с подобной ситуацией Стелле приходится сталкиваться не в первый раз. Сибирячка утверждает, что пенсионеры часто устраивают в своих квартирах приюты для бездомных собак и котов из-за одиночества.