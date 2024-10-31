«Агрессивные, в чужие руки не даются»: 40 кошек оккупировали территорию в доме престарелых в Бурятии

40 кошек буквально оккупировали дом престарелых в Улан-Удэ. Полтора года назад пожилые сибирячки подобрали на улице пару котят. Потом еще парочку и еще… Поначалу администрация учреждения терпеливо закрывала глаза на это, не желая расстраивать пенсионеров, искренне полюбивших животных. Но постепенно на территории учреждения стало буквально не пройти — так много развелось четвероногих. Администрация интерната была вынуждена обратиться за помощью в фонд «Собака счастья».