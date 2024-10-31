К воскресенью в Омской области потеплеет до +7—+12 градусов

Так, в пятницу, 1 ноября, в ночное время температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. В отдельных районах Омской области будет наблюдаться туман. Днем воздух прогреется до +1—+6 градусов, атмосферное давление будет слабо падать. Ветер — южный, юго-восточный с порывами от 8 до 13 м/с. Осадки — мокрый снег с дождем.