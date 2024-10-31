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К воскресенью в Омской области потеплеет до +7—+12 градусов

Такую погоду омичам обещает ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышксое управление по гидрометеорологии и мониторнигу окружающей среды опубликовало на своем сайте прогноз погоды на ближайшие три дня. Омичей ждет потепление — в Омской области установится плюсовая температура.

Расти она будет постепенно и достигнет максимальных значений к воскресенью.

Так, в пятницу, 1 ноября, в ночное время температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. В отдельных районах Омской области будет наблюдаться туман. Днем воздух прогреется до +1—+6 градусов, атмосферное давление будет слабо падать. Ветер — южный, юго-восточный с порывами от 8 до 13 м/с. Осадки — мокрый снег с дождем.

2 ноября в ночные часы температура воздуха составит +1—+4 градуса, днем — +2—+7. Облачно с прояснениями, будет идти мокрый снег с дождем. В отдельных районах синоптики не исключают гололедных явлений.

В воскресенье, 3 ноября, днем воздух прогреется уже до +7—+12 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный с порывами до 20 м/с.