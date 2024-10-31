В Башкирии растет количество машин, попадающих под налог на роскошь

В Башкирии заметили рост числа автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Такие машины попадают под налог на роскошь. Если в 2022 году неприлично дорогих автомобилей в республике было всего 1 750, то в 2023-м их количество выросло до 2 203.