В Башкирии растет количество машин, попадающих под налог на роскошь

В Башкирии заметили рост числа автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Такие машины попадают под налог на роскошь. Если в 2022 году неприлично дорогих автомобилей в республике было всего 1 750, то в 2023-м их количество выросло до 2 203.
Владельцы дорогих автомобилей обязаны уплачивать повышенный налог, размер которого зависит от стоимости транспортного средства. Так, например, один из самых больших взносов сделал хозяин Lamborghini Urus — 293 тысячи рублей.
Всего же в 2023 году жители Башкирии за владение элитными авто отдали 41 млн рублей налогов, передает UfacityNews.ru.
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