Кинокритик Альперина перечислила достоинства фильма об Александре III

«Горевой — невероятно харизматичный актер. Он может всё, что угодно, говорить — ты его будешь слушать с открытым ртом. И вот он рассказывает в разных нарядах. Он перемещается, словно по эпохе, как гид. И просто невозможно оторвать глаз и слуха, когда он рассказывает какие-то факты, ты за ними следуешь», — отметила эксперт.