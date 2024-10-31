Кинокритик Альперина перечислила достоинства фильма об Александре III

Новый документально-игровой фильм «Александр Третий» интересен живым изложением исторических событий, в том числе за счет выбора актера Михаила Горевого на роль рассказчика. Об этом 31 октября заявила «Известиям» кинообозреватель и телевизионный обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.
«Горевой — невероятно харизматичный актер. Он может всё, что угодно, говорить — ты его будешь слушать с открытым ртом. И вот он рассказывает в разных нарядах. Он перемещается, словно по эпохе, как гид. И просто невозможно оторвать глаз и слуха, когда он рассказывает какие-то факты, ты за ними следуешь», — отметила эксперт.
Еще одним достоинством картины про Александра Третьего Альперина назвала реконструкцию событий с помощью игры актеров. По словам обозревателя, это оживляет фильм и действительно повышает интерес к нему. Таким образом зритель получает не сухой рассказ о человеке, а видит в герое своего современника, добавила она.
Альперина также выразила мнение, что популярность документалистики связана с честностью этого жанра, которым отличается от уводящего в «параллельную реальность» развлекательное кино. Документальные ленты, в том числе фильм «Александр Третий», дают «более серьезный разговор», указала обозреватель.
Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док» состоится 1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ. Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии. Лента опровергает ряд стереотипов об Александре, опираясь на мнения историков и архивные документы.
Накануне, 30 октября, кинокритик Илона Егиазарова отметила в беседе с «Известиями», что фильм «Александр Третий» отличается необычным сочетанием разных жанров. Кроме того, картина помогает посмотреть на историческую личность под разным углом, считает эксперт.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре I, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.