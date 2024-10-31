Поехали: в Волгограде на открывшуюся линию СТ вышли новые «Львята» и «Невский»

А поразглядывать, действительно, есть что, в салоне все сделано для удобства пассажиров, которых сюда может поместиться до 205 человек, и водителя. Трамвай низкопольный, что порадует мам и пап с колясками и велосипедами, которым с недавних пор очень удобно стало пользоваться городским транспортом, ездить с малышами в поликлинику, парк и торговый центр. Всюду USB-розетки для зарядки мобильных устройств, комфортную температуру в салоне поддерживает система климат-контроля. Трамвай по всему периметру оборудован камерами, что позволяет водителю полностью контролировать дорожную обстановку.