Поехали: в Волгограде на открывшуюся линию СТ вышли новые «Львята» и «Невский»

31 октября 2024 года волгоградцам вернули скоростной трамвай. Очередной этап реконструкции завершен: подрядчик полностью демонтировал старые пути и уложил новые, заменил контактную сеть, сейчас рабочие еще ставят новые остановочные павильоны и благоустраивают территорию вокруг них. Не все работы еще закончены, но сегодня горожане уже смогли доехать до работы в новых вагонах. Покатались на новом трамвае — трехсекционном «Невском» — и губернатор Андрей Бочаров с мэром Владимиром Марченко.
— Мы завершаем очередной этап проекта модернизации скоростного трамвая — это многоплановый объект, и важно, чтобы все системы работали, а обновление проводилось планово. Основа заложена на десятки лет — проведена колоссальная работа, — не скрывал радости Андрей Бочаров, осматривая в вагоне каждый уголок.
А поразглядывать, действительно, есть что, в салоне все сделано для удобства пассажиров, которых сюда может поместиться до 205 человек, и водителя. Трамвай низкопольный, что порадует мам и пап с колясками и велосипедами, которым с недавних пор очень удобно стало пользоваться городским транспортом, ездить с малышами в поликлинику, парк и торговый центр. Всюду USB-розетки для зарядки мобильных устройств, комфортную температуру в салоне поддерживает система климат-контроля. Трамвай по всему периметру оборудован камерами, что позволяет водителю полностью контролировать дорожную обстановку.
— Не все остановки пока работают, но наша главная задача была запустить движение, потому что в сутки трамвай перевозит 25 тысяч человек. Это очень важная транспортная артерия для города, ее надо было запустить, — говорит генеральный директор АО «Электротранспортплюс» Сергей Федоричев. Он рассказал, что всего на двух маршрутах скоростного трамвая будет ездить 19 единиц транспорта, интервал в час пик составит 3−4 минуты.
Самое приятное, что новые не только рельсы, но и сам трамвай. Пока он даже пахнет как новенький. На малом маршруте СТ заменили все старые вагоны на односоставных и двухсоставных «Львят». На СТ-2, который ездит до «Ельшанки», будут работать большие трамваи модели «Невский». Пока их три, но постепенно весь старый транспорт Усть-Катавского вагонного завода заменят на новый.
Ездить с космической скоростью трамваи после этого не будут: как объяснил заказчик работ, в городе действуют правила дорожного движения и ограничение скорости, которые трамвай будет соблюдать. Зато будет ходить очень плавно. Меньше шума будет создавать и вокруг, что обрадует волгоградцев, живущих рядом с трамвайной линией.
Напомним, подвижной состав закупили по инвестиционному соглашению между регионом, администрацией и АО «ЭлектроТранспортПлюс». Всего для Волгограда закуплено 62 трамвая «Львенок» и «Невский»: 38 — для работы на линии скоростного трамвая, 24 — для обслуживания других городских маршрутов. Когда весь транспорт выйдет на линию, можно будет сказать, что подвижной состав обновили на 60%. Вагоны будут поступать до начала следующего года.
Губернатор обозначил и планы на будущее.
— Скоростной трамвай — основа всей транспортной схемы Волгограда. Электротранспорт будет продолжать развиваться — как трамвайное сообщение, так и троллейбусные маршруты. Также задачи следующего этапа — строительство новой ветки практически до Мечетки; работы на других трамвайных линиях, — пообещал Андрей Бочаров.
Устаревшие трамваи хотят модернизировать в ремонтном цехе — капитально ремонтировать, менять обшивку, оборудовать климат-контролем. Губернатор поставил задачу наращивать мощности в течение года.