ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Канопацкой

Центральная избирательная комиссия получила документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Анны Канопацкой кандидатом в президенты, сообщил телеграм-канал ЦИК.
Отмечается, что документы в ЦИК Канопацкая представила лично.
Ранее мы писали, что ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Ольги Чемодановой.
Также ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
И ЦИК уже зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента.