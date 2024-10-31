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ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Канопацкой

Инициативная группа Канопацкой представила документы в ЦИК.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия получила документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Анны Канопацкой кандидатом в президенты, сообщил телеграм-канал ЦИК.

Отмечается, что документы в ЦИК Канопацкая представила лично.

Ранее мы писали, что ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Ольги Чемодановой.

Также ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

И ЦИК уже зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента.