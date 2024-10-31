Возобновлены работы на Чусовском мосту в Перми

Напомним, строительство моста через Чусовую началось в 2018 году. В то же время шло строительство Восточного обхода Перми. Движение по новому мосту было открыто в конце 2022 года. Но после этого был закрыт старый мост, возведенный еще в 1996 году. Его реконструкция должна была начаться в январе 2023 года, но в течение почти двух лет работы не велись.