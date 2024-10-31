Возобновлены работы на Чусовском мосту в Перми

Многие пермяки долго ждали этого события, и вот спешим порадовать их. Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, возобновлены работы по строительству Чусовского моста и подходов к нему.
— Подготовительные работы начаты с организации заездов к строительной площадке и складирования. Параллельно проводится геодезическая разбивка трассы для последующего монтажа электрических сетей и систем управления движением, — рассказали в Минтрансе. — В районе станции Пальники подрядчик ведет подготовку к строительству надземного пешеходного перехода, который обеспечит дополнительную безопасность движения на этом участке.
Работы выполняются в рамках концессионного соглашения между региональными властями и ООО «Пермская концессионная компания».
Напомним, строительство моста через Чусовую началось в 2018 году. В то же время шло строительство Восточного обхода Перми. Движение по новому мосту было открыто в конце 2022 года. Но после этого был закрыт старый мост, возведенный еще в 1996 году. Его реконструкция должна была начаться в январе 2023 года, но в течение почти двух лет работы не велись.
Сейчас, после того, как Пермской концессионной компании будет передан земельный участок для размещения техники и рабочей зоны, начнутся ключевые строительные работы на объекте.
Ранее в Минтрансе отмечали, что завершить строительство моста со всеми развязками планируется к концу 2026 года.
— Вопрос установления платы за проезд остается открытым. Решение по нему будет приниматься во время завершения всех работ. До того момента проезд по данному участку дороги будет бесплатным, и плата за проезд взиматься не будет, — сообщили в ведомстве.