Уфимский гинеколог рассказала, как предотвратить нежелательную беременность

Имплантация оплодотворенной яйцеклетки в слизистую матки, объяснила специалист, происходит примерно через пять дней после оплодотворения и заканчивается уже через семь после него. Как только имплантация походит к концу, такая контрацепция уже никакого эффекта не имеют.