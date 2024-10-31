Уфимский гинеколог рассказала, как предотвратить нежелательную беременность

Акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Республиканского медико-генетического центра в Уфе Альфия Сугурова подсказала способ избежать беременности после незащищенного секса. Специалист в беседе с изданием UfacityNews.ru поведала об экстренной контрацепции.
Данный метод, считает гинеколог, можно рассматривать как реальную альтернативу аборту. Тем не менее, к нему ни в коем случает не стоит регулярно прибегать для предупреждения беременности.
Под экстренной контрацепцией подразумеваются средства, которые женщина может использовать в течение пары дней после незащищенного секса, чтобы не забеременеть. Самую большую гарантию производители подобного рода препаратов дают, если дама приняла его в течение первых 12 часов после интима. Максимальный период, в течение которого действуют препараты, — трое суток.
Средства экстренной контрацепции, поясняет Сугурова, подавляют или задерживают овуляцию, нарушают процесс оплодотворения, транспортировку оплодотворенной яйцеклетки и ее имплантацию.
Имплантация оплодотворенной яйцеклетки в слизистую матки, объяснила специалист, происходит примерно через пять дней после оплодотворения и заканчивается уже через семь после него. Как только имплантация походит к концу, такая контрацепция уже никакого эффекта не имеют.
Существуют противопоказания по применению таких препаратов. Они ровно те же, что и для гормональных контрацептивов: тромбоэмболии в анамнезе, тромбофлебит, тяжелые заболевания печени, кровотечения неясного происхождения, рак молочных желез и эндометрия, а также интенсивное курение в возрасте от 35 лет.
Следует иметь в виду, что экстренная контрацепция не предоставляет стопроцентной гарантии от нежелательной беременности. В связи с этим при задержке менструации рекомендуется пройти тест на беременность.
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