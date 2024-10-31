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В Омской области строится пять водопроводных объектов

Работы ведутся по программе «Чистая вода».

Источник: Комсомольская правда

Министр строительства и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал о том, как в регионе реализуется федеральный проект «Чистая вода». Сейчас ведется строительство и реконструкция пяти объектов водоснабжения.

В Омском районе строятся водопроводные сети от села Морозовка до поселка Октябрьский Калининского сельского поселения. В том же Омском районе ведется строительство сетей к селу Андреевка.

Межпоселковый водопровод до села Шипицыно строится в Большеречье.

Реконструкция сетей водоснабжения и установка очистных сооружений ведется в селе Артын Муромцевского района.

Последний объект — реконструкция водопроводных сетей в поселке Черлак.

Как отметил министр, участие в федеральном проекте позволит обновить коммунальную инфраструктуру и обеспечить жителей Омской области качественной питьевой водой.