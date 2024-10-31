Снегопады, гололед и холода. В выходные в Прикамье придет зима

— Средняя дата начала метеорологической зимы у нас 31 октября, — объясняет Андрей Шихов. — В нынешнем году это произойдет лишь на пару дней позже нормы. Самое раннее наступление метеозимы отмечалось сравнительно недавно, 8 октября 2015 года, и многим запомнился сильнейший октябрьский снегопад. Самый поздний приход зимы был в 2008 году — 10 декабря, что позже нормы на 40 дней.