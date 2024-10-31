Снегопады, гололед и холода. В выходные в Прикамье придет зима

Помните строчки Пушкина? «Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе». Такого на этот раз в Перми точно не будет.
— Ну вот, наступит ноябрь, и на улицах по вечерам станет мрачно и темно — до тех пор, пока не ляжет белый снег! — еще недавно грустили пермяки.
Теперь уже ясно: для грусти нет причин! Снежный циклон «Лидия» достиг-таки Пермского края, и уже к вечеру пятницы в Перми может сформироваться тонкий снежный наст.
— Вечером в пятницу и в ночь на субботу похолодает до −1…-3 градуса, и ожидается первая в этом году гололедица, — предупредил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Впрочем, снежный покров в субботу в Перми может подтаять — синоптики прогнозируют оттепель до +3 градусов. Но в ночь на воскресенье сильный западный ветер принесет нам холодный воздух с кратковременными, но интенсивными снегопадами. И появятся даже небольшие сугробы.
— В воскресенье снег ляжет на всей территории края, а на севере и востоке его высота к понедельнику достигнет 13−18 сантиметров, — прогнозирует метеоролог ГИС-центра.
Иными словами, уже в выходные к нам придет зима: по прогнозам синоптиков, на следующей неделе столбик термометра будет только опускаться, и в следующие выходные даже днем ожидается не выше −5 градусов.
Если сравнивать погоду за последние полвека, то это вполне нормально.
— Средняя дата начала метеорологической зимы у нас 31 октября, — объясняет Андрей Шихов. — В нынешнем году это произойдет лишь на пару дней позже нормы. Самое раннее наступление метеозимы отмечалось сравнительно недавно, 8 октября 2015 года, и многим запомнился сильнейший октябрьский снегопад. Самый поздний приход зимы был в 2008 году — 10 декабря, что позже нормы на 40 дней.