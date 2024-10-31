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В Иннополисе появились таблички о роботах на дорогах

Иннополис стал первым городом в России, в котором появились таблички, предупреждающие о наличии роботов на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-спутника Казани в своем Telegram-канале.

Источник: Новости Иннополиса

«Сегодня на въездах в город установили указатели о движении роботов-доставщиков и автономного такси», — отметили в администрации Иннополиса.

В мэрии при этом выразили уверенность, что горожане «уже привыкли к роботам, а гостям Иннополиса указатели помогут быстрее адаптироваться в городе будущего».

Помимо беспилотных такси и наземных роботов-доставщиков, сейчас в Иннополисе пытаются тестировать аэродоставку грузов дронами, но этому мешают средства радиоэлектронной борьбы, установленные критически важными предприятиями для противодействия украинским БПЛА.

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