В Иннополисе появились таблички о роботах на дорогах

«Сегодня на въездах в город установили указатели о движении роботов-доставщиков и автономного такси», — отметили в администрации Иннополиса.
В мэрии при этом выразили уверенность, что горожане «уже привыкли к роботам, а гостям Иннополиса указатели помогут быстрее адаптироваться в городе будущего».
Помимо беспилотных такси и наземных роботов-доставщиков, сейчас в Иннополисе пытаются тестировать аэродоставку грузов дронами, но этому мешают средства радиоэлектронной борьбы, установленные критически важными предприятиями для противодействия украинским БПЛА.