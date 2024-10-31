Угрожавшего московскому прокурору адвоката Идалова задержали в Чечне

В Грозном задержали адвоката Идалова, его разыскивали с лета. На юриста завели уголовное дело за то, что в суде он сравнил прокурора с неподкупным героем итальянского фильма, которого в итоге убила мафия. В 90-е сам Идалова считался главой чеченской банды в Москве, его дважды судили, в том числе за похищение человека. Однако мужчина каждый раз избегал серьезного наказания.