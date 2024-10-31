Омские колледжи при поддержке ОНПЗ начнут подготовку специалистов для нефтепереработки

Омские колледжи при поддержки ОНПЗ будут готовить специалистов для нефтеперерабатывающей отрасли. Пилотной площадкой для реализации проекта станет Омский промышленно-экономический колледж. На его базе откроется региональный центр по подготовке специалистов рабочих профессий. Об этом в своем интервью «Городу 55» рассказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский. Доступ к образовательным программам также получат студенты Омского авиационного колледжа имени Жуковского и Омского монтажного техникума. Как отметил гендиректор ОНПЗ Олег Белявский, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» можно получить самые востребованные на заводе профессии с высокими зарплатными перспективами.