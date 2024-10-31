Омские колледжи при поддержке ОНПЗ начнут подготовку специалистов для нефтепереработки

Омские колледжи при поддержки ОНПЗ будут готовить специалистов для нефтеперерабатывающей отрасли. Пилотной площадкой для реализации проекта станет Омский промышленно-экономический колледж. На его базе откроется региональный центр по подготовке специалистов рабочих профессий. Об этом в своем интервью «Городу 55» рассказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский. Доступ к образовательным программам также получат студенты Омского авиационного колледжа имени Жуковского и Омского монтажного техникума. Как отметил гендиректор ОНПЗ Олег Белявский, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» можно получить самые востребованные на заводе профессии с высокими зарплатными перспективами.
Значимость проекта «Профессионалитет» подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов. Глава государства отметил, модернизация системы среднего и высшего образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов, которые стартуют со следующего года.
Омская область при поддержке ОНПЗ уже включилась в реализацию проекта «Профессионалитет». Перспективность сотрудничества по подготовке кадров для нефтепереработки отметил директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.
«Вместе с сотрудниками предприятия мы отмечаем, какие профессии востребованы в нефтепереработке и будем учить студентов с акцентом на практику и решение реальных производственных задач», — сказал директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.
Руководитель ОПЭК подчеркнул, партнерство с Омским НПЗ в рамках проекта для крайне важно с точки зрения определения образовательных приоритетов для подготовки специалистов.