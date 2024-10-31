Создан самый точный метод распознания объектов на фото с помощью ИИ

В сообщении отмечается, что предыдущие разработки в области компьютерного зрения сталкивались с проблемой однородности ансамблей, но ученые из лаборатории T-Bank AI Research нашли решение этой проблемы с помощью нового метода SDDE (Saliency-Diversified Deep Ensembles), который использует «карты внимания», фокусирующиеся на разных аспектах данных. Кроме того, отмечается, что модель при работе с изображениями учитывает не только те наборы данных, которые использовались при ее обучении, но и незнакомую ей информацию. «Это уменьшает схожесть моделей и повышает их общую точность, благодаря чему идентификация объектов становится более надежной и диверсифицированной», — говорится в сообщении.