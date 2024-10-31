На Кубани массово отменяют новогодние вечеринки

Отельеры и рестораторы Краснодарского края уже обсуждают новогодние праздники — ведь гостей нужно встретить при полном параде. Второй год подряд корпоративы и застолья многие стали отменять. «Режим тишины» включают ради уважения к бойцам спецоперации, у которых нет праздничных выходных. Вероятнее всего, в этом году главная ночь пройдет и без салютов, как и День города в Краснодаре.
Категорически гуляния, естественно, никто не запрещает. Поэтому в некоторых заведениях банкеты все же останутся. Например, многие для отдыха в зимние праздники выбрали побережье Краснодарского края.
— Курорты региона планируют принять на новогодние каникулы достаточно большое число гостей. Много туристов выбирают горные курорты Сочи, едут к морю — в Геленджик, Анапу, к Азовскому побережью. Но, действительно, уже в прошлом году пошла четко выраженная традиция у ресторанов — не проводить новогодние банкеты, отказываются даже те, кто всегда их организовывал. Тех же рекомендаций придерживаются и в этом году. Кто-то меняет формат, выбирает организацию небольшого ужина с завершением примерно в 10 часов вечера, а кто-то вообще закрывается в 3−4 часа дня и вечером 31 декабря не работает, — рассказал председатель правления ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.
Так, в Геленджике гала-ужином ограничился один из пятизвездочных отелей, но при этом при бронировании предновогоднего застолья гостям делают скидку на проживание на все каникулы в 20%. А в горах Сочи вместо гуляний на широкую ногу один из отелей предлагает альтернативу — спокойный отдых у теплого бассейна под открытым небом и чай на травах после выхода из бани-бочки на террасе. Часть ресторанов в Анапе, как и в других городах региона, предлагают гастроужины под живую музыку уже с 1 января, а 31-го сотрудникам заведений дают выходной для встречи Нового года в кругу семьи.
При этом отельеры и рестораторы говорят, что за ноябрь ситуация может измениться, всю информацию по банкетам в заведениях лучше уточнять напрямую у администраторов.
Праздничные цены.
Новый год в отелях обходится отдыхающим традиционно дороже. Выгодно забронировали номера на зимние выходные те, кто сделал это заранее. В декабре цены на размещение могут вырасти до небес. А вот посещение ресторанов и кафе бить сильно по кошельку не будет — заведения планируют радовать гостей акциями и сюрпризами.
— Гости Краснодарского края смогут найти рестораны и кафе по своему вкусу, у нас богатый выбор кавказской кухни, потому что, например, шашлык всегда популярен в любое время года. Конечно же, востребованы хинкали. Выбирают и европейскую кухню, в первую очередь со средиземноморским уклоном. Будут предложения и по кухне востока, всегда приезжают любители хорошего вкусного плова. И если в отелях ожидаем повышение цен еще на 5−10%, то подавляющее большинство заведений никакого повышения в период новогодних каникул не планирует. Наоборот, будут приятные сюрпризы, комплименты от шеф-поваров, будет возможность продегустировать какие-то новые блюда и напитки, — добавил Дмитрий Богданов.