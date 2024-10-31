На Кубани массово отменяют новогодние вечеринки

Так, в Геленджике гала-ужином ограничился один из пятизвездочных отелей, но при этом при бронировании предновогоднего застолья гостям делают скидку на проживание на все каникулы в 20%. А в горах Сочи вместо гуляний на широкую ногу один из отелей предлагает альтернативу — спокойный отдых у теплого бассейна под открытым небом и чай на травах после выхода из бани-бочки на террасе. Часть ресторанов в Анапе, как и в других городах региона, предлагают гастроужины под живую музыку уже с 1 января, а 31-го сотрудникам заведений дают выходной для встречи Нового года в кругу семьи.