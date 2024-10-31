Конкретных сроков больше не называют: в мэрии рассказали, как продвигается строительство крематория в Уфе

Несколько лет подряд в Уфе активно обсуждался вопрос о строительстве крематория. Многие чиновники и эксперты сходятся во мнении, что такое учреждение в городе необходимо. Летом 2022 года на большой пресс-конференции мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев заявил, что появление в городе крематория — вопрос решенный. На тот момент предполагалось, что его строительство начнется со дня на день.
Прошло больше двух лет, но проект пока остается на бумаге. «КП-Уфа» вспоминает, какой путь прошла идея построить в столице Башкирии комплекс для кремации, и на какой стадии она находится сейчас.
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА.
Разговоры о том, что на городских кладбищах не хватает места для погребений, и что городу с миллионным населением необходим крематорий, начались очень давно. Первая реальная попытка построить его в Уфе с треском провалилась. По проекту здание для кремации собирались строить на территории Западного кладбища.
Стоит отметить, что тогда авторы проекта нашли финансирование, разработали и утвердили проект и даже заложили фундамент здания. Но местные жители выступили резко против соседства с крематорием, и через 2 месяца уфимская мэрия разорвала договор аренды участка. По официальной версии — из-за ошибок в проектной документации.
В 2017 году постройка была признана самовольной, и фундамент был снесен. Примерно в это же время власти Уфы стали искать новое место для строительства. А летом 2021 года мэрия провела публичные слушания по месту расположения будущего объекта. Так крематорий «перекочевал» в поселок Новоалександровка. Вернее, его проект.
Согласно проекту будет построено не только здание для кремации, но и колумбарий с мемориальным комплексом. Фото: пресс-служба уфимской мэрии.
ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ.
На сегодняшний день, по решению властей Уфы, для захоронений полностью закрыты Южное кладбище и еще целый ряд погостов в пригородах. Горсовет 16 февраля 2022 года постановил закрыть кладбища в Деме, Лопатино, Карпово, Романовке, Нагаево, Федоровке, Локотках и других деревнях в черте башкирской столицы.
Проще говоря, вариантов последнего пристанища для уфимцев осталось не так уж много. В основном, это погосты в северной части города, в микрорайоне Затон и Баланово (Дема). Есть также участки рядом с «Южным», но копать новые могилы можно не везде, необходимо получить разрешение от администрации. Таким образом число официальных мест для захоронений в Уфе сильно сократилось.
Недавно по решению Горсовета были отданы под новые кладбища 3 больших участка в северной части города. Все они расположены неподалеку от Тимашево. К слову, местные жители утверждают, что на этих самых участках уже давно хоронят людей, а власти решили «узаконить» эти захоронения.
Сейчас уфимцы везут своих умерших родственников на кремацию в Екатеринбург. На фото: крематорий в столице Урала. Фото: Яндекс.
Как бы то ни было, даже с учетом появления трех новых «Северных» кладбищ, проблема с нехваткой места для захоронений в Уфе остается. Поэтому и был разработан и утвержден проект строительства крематория в Новоалександровке. А пока уфимцы, желающие провести кремацию своих умерших родственников, вынуждены обращаться за такой услугой в Екатеринбург.
В ПОИСКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Проект уфимского крематория был утвержден еще в прошлом году. Вернее, он был доработан с учетом замечаний и принят в окончательном виде. Земельный участок под него выделили в Новоалександровке, за улицей Парижской коммуны.
Участок под строительство крематория в Уфе был выбран в поселке Новоалександровка. Фото: скриншот видеотрансляции заседания Горсовета.
Согласно проекту, помимо самого одноэтажного здания для кремации на территории будут располагаться площадка для ожидания траурных процессий, мемориальный комплекс, колумбарий (место, где хранят урны с прахом — Ред.), парковка и благоустроенный сквер.
Строительство крематория должно было начаться еще летом 2022 года, но тогда власти Уфы не смогли найти финансирование. А как обстоят дела с реализацией проекта сейчас? В мэрии специально для «КП-Уфа» рассказали, на какой стадии находится решение этого вопроса.
— На сегодняшний день профильными службами продолжается работа по определению источника финансирования для реализации проекта по строительству крематория. Проект, получившей положительное заключение госэкспертизы, имеется, — пояснили в пресс-службе уфимской мэрии.
Остается лишь ждать, когда найдется инвестор или будут выделены бюджетные деньги, и тогда строительство сдвинется с мертвой точки. К слову, конкретных сроков городские власти больше не называют.