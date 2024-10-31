Конкретных сроков больше не называют: в мэрии рассказали, как продвигается строительство крематория в Уфе

Проще говоря, вариантов последнего пристанища для уфимцев осталось не так уж много. В основном, это погосты в северной части города, в микрорайоне Затон и Баланово (Дема). Есть также участки рядом с «Южным», но копать новые могилы можно не везде, необходимо получить разрешение от администрации. Таким образом число официальных мест для захоронений в Уфе сильно сократилось.