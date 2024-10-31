Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на аборт

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. В Крыму чаще всего на аборт решаются женщины от 20 до 35 лет, у которых наступила первая беременность. Преимущественно это женщины из благополучных семей с достаточным уровнем доходов. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РК Дмитрий Беглицэ.

Источник: РИА "Новости"

«Это женщина в промежутке между 20 и 35 годами, у большинства из которых наступила первая беременность. Это связано с тем, что у наших женщин, как и в других странах, на сегодняшний день приоритет образования и карьеры выше, чем деторождение», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что за прерыванием беременности сейчас очень редко обращаются девушки от 15 до 20 лет, и это говорит об определенной зрелости общества. Вопреки устоявшемуся мнению, такие решения чаще всего принимают семьи с довольно высоким уровнем дохода.

«Количество абортов в Республике Крым прогрессивно снижается, особенно за последние 10 лет. Мы достигли практически исторического минимума», — отметил Дмитрий Беглицэ.

В Крыму все частные клиники отказались от такого вида услуг, а в государственных с женщинами, которые обращаются за направлением на аборт, проводят профилактические беседы и мотивационное анкетирование.

«Мы организовали такую систему, когда каждый акушер-гинеколог может изложить в доступной форме все минусы подобного решения и плюсы той ситуации, когда эта беременность будет сохранена. В процессе анкетирования женщина получает аргументированный мотивационный ответ на свой вопрос, и часто у нее появляется действительно осознанное желание изменить свое решение», — говорит врач.

С начала года крымские медики отговорили от прерывания беременности 368 женщин, сообщила ранее министр труда и социальной политики Елена Романовская. Это 28% от всех женщин, которые обратились в учреждения здравоохранения за этой услугой.

здоровье