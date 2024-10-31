Лекарство от глаукомы метазоламид замедляет развитие Альцгеймера

Наиболее перспективными из них оказались метазоламид и похожие на него лекарства от глаукомы, которые блокируют работу фермента CA1, связанного с регуляцией кислотно-щелочного баланса в клетках и круговоротом молекул СО2 в организме. Как показали дальнейшие опыты на мышах, подавление его функционирования при помощи генной терапии или метазоламида приводит к замедлению развития болезни Альцгеймера, что делает этот фермент привлекательной мишенью для новых лекарств от деменции.