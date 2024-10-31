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Синоптики Татарстана предупреждают об очень крепком ветре и гололедице

Завтра, 1 ноября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Олбани: +15° 3 м/с 77% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Reuters

Ночью и днем в регионе на отдельных участках дорог образуется гололедица (в Казани это будет происходить в ночные и утренние часы).

Кроме того, на территории республики, включая столицу РТ, в светлое время суток будет дуть сильный юго-западный и западный ветер с порывами от 15 до 18 м/с.

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

Температура воздуха в темное время суток составит от −3 до +1 градуса (в Казани — от −1 до +1 градуса).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня на Татарстан обрушился циклон «Лидия».