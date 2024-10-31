В Волгоградской области нашли фальшивые пятитысячные купюры

С начала 2024 года в Волгоградской области нашли и изъяли 96 фальшивых купюр. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского отделения Южного ГУ Банка России, в их числе — 52 пятитысячные банкноты, что на 40% меньше прошлогодней статистики. В целом число поддельных денег за год сократилось на 39 штук.
— Доля банкнот номиналом 1000 рублей в общей массе подделок составила 28%, а это 27 штук. В ряд фальшивок попали шесть купюр номиналом 2000 рублей, четыре банкноты 100 рублей и семь пятирублевых монет, — уточнили в банке.
Специалисты отмечают, что купюры нового образца подделать сложнее из-за системы защиты. В них используют скрытые изображения, рельефную печать и краски с меняющимся цветом.