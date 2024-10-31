В Волгоградской области нашли фальшивые пятитысячные купюры

С начала 2024 года в Волгоградской области нашли и изъяли 96 фальшивых купюр. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского отделения Южного ГУ Банка России, в их числе — 52 пятитысячные банкноты, что на 40% меньше прошлогодней статистики. В целом число поддельных денег за год сократилось на 39 штук.