Продюсер Dean Korso рассказал, как попасть в «голосующий» совет «Грэмми»

По словам музыкального продюсера Константина Корсакова, у престижной церемонии есть две категории академиков: «участники» и «голосующие участники». Те, кто попал во вторую категорию, могут не только подавать альбомы для жюри «Грэмми», но и голосовать за понравившихся кандидатов.