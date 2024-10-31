Продюсер Dean Korso рассказал, как попасть в «голосующий» совет «Грэмми»

По словам музыкального продюсера Константина Корсакова, у престижной церемонии есть две категории академиков: «участники» и «голосующие участники». Те, кто попал во вторую категорию, могут не только подавать альбомы для жюри «Грэмми», но и голосовать за понравившихся кандидатов.
Музыкант отметил в интервью Звук Медиа, что у него ушло несколько лет, чтобы получить это право.
«Основное правило, которое необходимо, — это получить рекомендации от тех, кто для “Грэмми” является авторитетом. Рекомендации довольно подробные, с указанием конкретных заслуг и совместных проектов, а не просто “он хороший парень”», — добавил Dean.
После того как рекомендации получены, эксперты проверяют компетентность кандидата, в каких жанрах он работал, с кем сотрудничал. В случае музыканта большую роль сыграла работа над документальным фильмом о том, как устроен мозг творческого человека в музыке.
«Он построен на интервью со всевозможными суперзвездами, нынешними композиторами, продюсерами, сонграйтерами. Сейчас я уже четыре года как “голосующий участник”», — отметил Корсаков.
Ранее стало известно, что музыканты Øneheart, Antent и Dean Korso попали в голосование на номинацию «Грэмми» с альбомом Midnight Journey.