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Жители Башкирии чаще всего умирают от болезней системы кровообращения

Названы основные причины смерти в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, из-за чего чаще всего умирают жители Башкирии. Согласно данным региональных статистиков, 19,3 тысяч человек скончались от болезней системы кровообращения. Это самая распространенная причина летальных исходов.

— Это 476,1 смертельного случая в расчете на 100 тысяч жителей, — пояснили пояснили в Башстате.

Второй распространенной причиной смерти людей стали новообразования. От них в 2023 году скончался 6 561 человек. На третьей строчке — внешние причины. Они забрали жизни 4 653 жителей республики.

Всего в прошлом году в республике была зарегистрирована 47 701 смерть, или 1171,7 на 100 тысяч населения.

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