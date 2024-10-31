Из Ростовской области в Крым будут ходить скоростные суда на подводных крыльях

В Керчь и Ялту из Ростовской области запустят скоростные пассажирские катера на подводных крыльях. Запуск сообщения ожидается к 2026−2027 годам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Ростовской области.
По Черному и Азовскому морям будут ходить суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р», а также два судна «Метеор М». Кроме Крыма, в планах запустить регулярное сообщение между Анапой и Мариуполем.
При этом расширяется география перевозок в самой Ростовской области. Там появятся четыре плавучих причала. С конца марта 18,4 тысячи человек воспользовались водными видами транспорта.
К слову, суда на подводных крыльях не только имеют высокую скорость, но и уменьшают качку. Судостроительный завод «Море» в Феодосии регулярно выпускает суда проекта 23160 «Комета 120М».