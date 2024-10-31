Ноябрь принесет в Волгоградскую область сильный ветер и морозы до −5 градусов

По данным специалистов, 1 ноября в отдельных районах пройдут дожди. Ветер северо-западный 9−14 м/с с порывами до 22 м/с. Температура воздуха в дневное время поднимется до +6…+11 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до −5 градусов.
2 ноября снова ожидаются дожди ночью и днем. Ветер 9−14 м/с с порывами до 22 м/с. Погода станет значительно теплее: днем местами до +18 градусов, ночью — не менее +5 градусов.
В Волгограде морозов не будет. 1 и 2 ноября ожидаются небольшие дожди и пасмурная погода. Юго-западный ветер 7−17 м/с, сообщает «Гисметео». Температура воздуха на протяжении суток +5…+15 градусов.