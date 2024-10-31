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Ноябрь принесет в Волгоградскую область сильный ветер и морозы до −5 градусов

Синоптики прогнозируют в регионе дождливую погоду и ночные похолодания.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 77% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

По данным специалистов, 1 ноября в отдельных районах пройдут дожди. Ветер северо-западный 9−14 м/с с порывами до 22 м/с. Температура воздуха в дневное время поднимется до +6…+11 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до −5 градусов.

2 ноября снова ожидаются дожди ночью и днем. Ветер 9−14 м/с с порывами до 22 м/с. Погода станет значительно теплее: днем местами до +18 градусов, ночью — не менее +5 градусов.

В Волгограде морозов не будет. 1 и 2 ноября ожидаются небольшие дожди и пасмурная погода. Юго-западный ветер 7−17 м/с, сообщает «Гисметео». Температура воздуха на протяжении суток +5…+15 градусов.