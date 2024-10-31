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В Сочи утвердили туристический налог в размере 1% на 2025 год

Городское Собрание Сочи приняло решение о введении туристического налога с 1 января 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Ставка налога установлена на уровне 1% от стоимости проживания в санаториях, отелях и гостевых домах, включенных в федеральный реестр классифицированных средств размещения, сообщает пресс-служба администрации курорта. Власти города планируют в первый год действия налога привлечь в бюджет 500 млн руб.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что за семь лет действия курортного сбора в городе собрано более 1,7 млрд руб. Мэр выразил уверенность в том, что туристический налог станет не менее эффективным инструментом пополнения муниципального бюджета. В отличие от курортного сбора, средства от туристического налога могут быть направлены на реализацию различных социально значимых проектов в зависимости от потребностей горожан.

По инициативе депутатов, жители Сочи с постоянной регистрацией освобождены от уплаты туристического налога. Федеральное законодательство также предусматривает освобождение от налога для восьми категорий граждан.

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