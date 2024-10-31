В Сочи утвердили туристический налог в размере 1% на 2025 год

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что за семь лет действия курортного сбора в городе собрано более 1,7 млрд руб. Мэр выразил уверенность в том, что туристический налог станет не менее эффективным инструментом пополнения муниципального бюджета. В отличие от курортного сбора, средства от туристического налога могут быть направлены на реализацию различных социально значимых проектов в зависимости от потребностей горожан.