В Сочи утвердили туристический налог в размере 1% на 2025 год

Ставка налога установлена на уровне 1% от стоимости проживания в санаториях, отелях и гостевых домах, включенных в федеральный реестр классифицированных средств размещения, сообщает пресс-служба администрации курорта. Власти города планируют в первый год действия налога привлечь в бюджет 500 млн руб.
Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что за семь лет действия курортного сбора в городе собрано более 1,7 млрд руб. Мэр выразил уверенность в том, что туристический налог станет не менее эффективным инструментом пополнения муниципального бюджета. В отличие от курортного сбора, средства от туристического налога могут быть направлены на реализацию различных социально значимых проектов в зависимости от потребностей горожан.
По инициативе депутатов, жители Сочи с постоянной регистрацией освобождены от уплаты туристического налога. Федеральное законодательство также предусматривает освобождение от налога для восьми категорий граждан.