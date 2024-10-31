В аэропорту «Храброво» ввели способ оплаты парковки по QR-коду

В калининградском аэропорту «Храброво» ввели упрощенный способ оплаты парковки. Теперь достаточно отсканировать QR-код на парковочной карте, можно не выходить из машины. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».
«Произвести оплату можно через платежную форму ввода данных банковских карт или приложение банка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый способ оплаты не отменяет действующие. Водители, по-прежнему, могут платить за парковку через терминалы или в кассе парковочного комплекса, расположенной на территории привокзальной площади «Храброво».
Первые 15 минут, как и раньше, бесплатно.