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В аэропорту «Храброво» ввели способ оплаты парковки по QR-коду

Платить теперь можно, не выходя из автомобиля.

Источник: пресс-служба аэропорта "Храброво"

В калининградском аэропорту «Храброво» ввели упрощенный способ оплаты парковки. Теперь достаточно отсканировать QR-код на парковочной карте, можно не выходить из машины. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

«Произвести оплату можно через платежную форму ввода данных банковских карт или приложение банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый способ оплаты не отменяет действующие. Водители, по-прежнему, могут платить за парковку через терминалы или в кассе парковочного комплекса, расположенной на территории привокзальной площади «Храброво».

Первые 15 минут, как и раньше, бесплатно.