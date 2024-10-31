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Прокуратура Ростовской области указала на ситуацию с общественным транспортом

Прокуратура потребовала улучшить работу общественного транспорта в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области обратила внимание региональных властей на ситуацию с общественным транспортом. Как выяснилось, перевозки по регулируемым тарифам сейчас организованы только в восьми городах и одном районе Дона, что составляет лишь 14% от общего числа маршрутов.

— Всего используется более 1,4 тысяч маршрутов, но перевозки по регулируемым тарифам составляют только 14%. Вместе с тем Федеральный закон предполагает право устанавливать перевозки по нерегулируемым тарифам лишь наряду с перевозками по регулируемым тарифам, — подчеркивают в донской прокуратуре.

В надзорном ведомстве также рекомендуют обратить внимание на обслуживание межмуниципальных направлений, для 16% которых нет перевозчиков. Также специалисты отмечают «недовыпуск подвижного состава в крупных городах, в том числе в Ростове-на-Дону», предварительно, он достигает 30%.

— Учитывая социальную значимость темы, необходимо личное внимание губернатора к сложившейся ситуации, — говорится в публикации прокуратуры Ростовской области.