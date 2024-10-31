Прокуратура Ростовской области указала на ситуацию с общественным транспортом

— Всего используется более 1,4 тысяч маршрутов, но перевозки по регулируемым тарифам составляют только 14%. Вместе с тем Федеральный закон предполагает право устанавливать перевозки по нерегулируемым тарифам лишь наряду с перевозками по регулируемым тарифам, — подчеркивают в донской прокуратуре.