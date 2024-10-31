Несколько автобусных и троллейбусных остановок переименуют в Петербурге с 1 ноября

Так, например, на автобусном маршруте № 7 название «8-й и 9-й линии» заменят на «Большой проспект Васильевского острова, угол 8-й и 9-й линии». Или на троллейбусных маршрутах №№ 10 и 11 вместо «16-й и 17-й линии» пассажиры услышат «Большой проспект Васильевского острова, угол 16-й и 17-й линии». Полный перечень изменений можно изучить на сайте перевозчика.