Несколько автобусных и троллейбусных остановок переименуют в Петербурге с 1 ноября

Сразу несколько автобусных и троллейбусных остановок переименуют в Петербурге. Новое звучание они получат с завтрашнего дня, 1 ноября. Об этом пассажиров наземного общественного транспорта предупредили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
— Новые названия также получат 11 маршрутов №№: 115, 115А, 189, 331, 332, 335, 335А, 337, 337А, 396 и 438А. Просим учитывать информацию про планировании поездки, — говорится в сообщении.
Так, например, на автобусном маршруте № 7 название «8-й и 9-й линии» заменят на «Большой проспект Васильевского острова, угол 8-й и 9-й линии». Или на троллейбусных маршрутах №№ 10 и 11 вместо «16-й и 17-й линии» пассажиры услышат «Большой проспект Васильевского острова, угол 16-й и 17-й линии». Полный перечень изменений можно изучить на сайте перевозчика.
Напомним, движение большегрузов по Ладожскому мосту в Ленинградской области ограничат со 2 декабря. Решение приняли в связи с предаварийным состоянием переправы. На подъездах к сооружению установят предупреждающие дорожные знаки.