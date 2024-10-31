СберНПФ запускает акцию с призами: как ростовчане могут выиграть автомобиль

В рамках акции прошел первый розыгрыш, список победителей есть на сайте проекта. Следующие этапы запланированы на 12 ноября 2024 года и 4 декабря 2024 года: в эти дни будут разыграны оставшиеся ценные призы. О том, кому достался главный приз — ключи от автомобиля — станет известно 15 декабря 2024 года, когда пройдет финальный розыгрыш. Список призеров публикуют на сайте акции, победителям также отправят уведомления по электронной почте и SMS.