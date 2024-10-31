СберНПФ запускает акцию с призами: как ростовчане могут выиграть автомобиль

СберНПФ организовал акцию для участников программы долгосрочных сбережений. У жителей Ростовской области есть возможность выиграть автомобиль и более 5 тысяч других призов. Ростовчане, вступившие в программу, могут получить ценные подарки, среди которых сертификаты маркетплейсов, умные колонки, смартфоны и путешествия.
Акция проходит с 30 сентября 2024 года по 30 ноября 2024 года. Для участия в розыгрыше необходимо иметь оформленный договор долгосрочных сбережений в СберНПФ, а также перевести на него средства накопительной пенсии.
Чтобы стать участником, достаточно до 30 ноября 2024 года заполнить анкету на сайте акции и присоединиться к программе долгосрочных сбережений.
Если такое соглашение уже было заключено ранее, сайт напомнит об этом. Также по условиям акции необходимо подать заявление на перевод в программу средств накопительной пенсии. Чтобы это сработало, нужно, чтобы средства накопительной пенсии хранились в СберНПФ.
С января по сентябрь 2024 года почти 5 тысяч жителей Ростовской области подали заявление на перевод средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. На их счета в 2025 году будет зачислено более 700 млн рублей.
В рамках акции прошел первый розыгрыш, список победителей есть на сайте проекта. Следующие этапы запланированы на 12 ноября 2024 года и 4 декабря 2024 года: в эти дни будут разыграны оставшиеся ценные призы. О том, кому достался главный приз — ключи от автомобиля — станет известно 15 декабря 2024 года, когда пройдет финальный розыгрыш. Список призеров публикуют на сайте акции, победителям также отправят уведомления по электронной почте и SMS.
Подробности о правилах, призах и способах их получения можно найти на сайте акции.
Услуги по формированию долгосрочных сбережений предоставляет АО «НПФ Сбербанка» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Г. ИНН 7725352740 ОГРН 1147799009160 Лицензия № 41/2 от 16.06.2009 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Информация не является офертой. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Подробнее об условиях на сайте — npfsberbanka.ru.
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