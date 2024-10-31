Громкий «взрыв» в Минске 31 октября был звуком преодоления самолетом звукового барьера

В СМИ сообщили, что громкий «взрыв», который услышали минчане 31 октября на самом деле является звуком преодоления самолетом звукового барьера, передает телеграм-канал «Первого информационного канала» со ссылкой на телеграм-канал «Народный Антифейк».
Как сообщается в четверг, 31 октября, в Минске в 14.11 был слышен громкий хлопок. Однако это был звук преодоления самолетом звукового барьера.
При этом в экстремистских изданиях стала распространяться информация о якобы взрыве в Минске.
— Экстремистские издания пытаются хайповать на этой теме и сеять панику. К процессу подключились иностранные ботофермы, распространяющие стандартные вбросы-мемы, — предупредили авторы телеграм-канала.
Белорусам рекомендовали соблюдать информационную гигиену и не верить подозрительным информационным источникам.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем закончится миграционный кризис на границе с ЕС: «Мы ни в чем абсолютно не виноваты».