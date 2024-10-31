Все о родовом сертификате: какие услуги доступны женщинам в период беременности и после родов

Во время беременности и после появления ребенка на свет каждая женщина в России имеет право на бесплатную медицинскую помощь в государственных медучреждениях. Регулирует это право программа родовых сертификатов. До 2021 года такие документы выдавались в бумажном виде, а сейчас формируются исключительно электронно. Для чего нужен такой сертификат, как его получить и на какие услуги он распространяется, — в материале «Газеты.Ru».
Что такое родовой сертификат и зачем он нужен.
В 2006 году по приказу Министерства здравоохранения и социального развития была утверждена форма родового сертификата. Он представлял из себя документ, который выдавали будущей маме, обратившейся за медицинской помощью по поводу беременности в женскую консультацию.
Бланк сертификата состоял из трех отрывных талонов. После заполнения всех данных один талон оставался в женской консультации, где наблюдалась женщина, а второй будущая мама предоставляла в роддом непосредственно при поступлении с схватками. Для роддома этот сертификат был гарантией того, что услуги, оказанные каждой конкретной пациентке, будут оплачены Фондом социального страхования. Третий талон роженица предоставляла в поликлинику при постановке малыша на учет.
Родовой сертификат дает право на получение услуг по оказанию медицинской помощи, правовой психологической и медико-социальной помощи. А еще он позволяет получать поликлинические услуги для ребенка в течение первого года жизни.
Программа родовых сертификатов значительно поменяла всю систему родовспоможения: после введения этого инструмента медучреждения стали получать средства не за койкоместа, а за помощь, оказанную реальным пациенткам. Для медицинских учреждений средства, полученные по программе, стали дополнительным источником финансирования, при условии, что вся помощь была оказана качественно и в полном объеме.
«Родовой сертификат позволяет беременным женщинам и молодым мамам встать на учет во время беременности, бесплатно проходить необходимые обследования до родов и в послеродовой период, что очень важно для здоровья наших женщин и их малышей. Очень удобно то, что беременной не нужно оформлять документ самой, за нее это сделает медицинская организация. Главное — представить необходимые документы», — рассказала «Газете.Ru» уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Что такое электронный родовой сертификат.
В июле 2021 года родовой сертификат оцифровали: он принял форму электронного документа. Бумажный вариант был отменен и на руки женщине больше не выдается. При этом суть сертификата не изменилась: женщины по-прежнему получают услуги по оказанию медицинской, правовой психологической и медико-социальной помощи.
Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Наро-Фоминского перинатального центра, в настоящее время родовой сертификат и его талоны формируют и заполняют онлайн сотрудники медицинских учреждений.
«Данные о женщине хранятся в единой информационной системе и передаются региональным фондам автоматически. Качество оказанных медицинских услуг оценивается по специальным критериям. Если услуги были выполнены некачественно, то СФР оплатит их в неполном объеме»,
— подчеркнули в перинатальном центре.
В настоящее время стоимость родового сертификата составляет ~12 тыс. рублей.~
Как оформить родовой сертификат.
Чаще всего родовой сертификат формируют ~в женской консультации:~
* в 30 недель, если женщина беременна одним ребенком;
Государство оплачивает только услуги, оказанные медицинскими организациями в рамках ОМС. Соответственно, если женщина наблюдается в платной клинике и рожает ребенка тоже в платной организации, родовый сертификат сформирован не будет.
Если беременная наблюдалась в платной клинике, но рожать решила в государственном роддоме, родовый сертификат будет сформирован в роддоме.
Чтобы оформить родовой сертификат, нужно предоставить врачу:
* паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: удостоверение личности офицера или военный билет — для военнослужащих, свидетельство о рождении — для девочек младше 14 лет; документ, подтверждающий проживание (пребывание) на территории Российской Федерации (например, статус беженца или вид на жительство);
Кстати, если у женщины на момент родов нет СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования или регистрации по месту жительства, родовый сертификат медицинская организация все равно сформирует. Просто в нем будет отмечено, почему этих документов у человека не было.
Сертификат также может быть оформлен в детской поликлинике, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка в течение первого года жизни.
Какие услуги можно получить по родовому сертификату.
В родильных домах и перинатальных центрах разных городов страны список услуг, доступных женщинам в период беременности, а также услуг по оказанию медицинской помощи может отличаться. Он зависит от кадрового обеспечения и квалификации медицинского персонала, наличия возможностей для круглосуточного оказания медицинской помощи, анестезиолого-реанимационной службы, материально-технического оснащения.
В пресс-службе в подмосковного Наро-Фоминского перинатального центра рассказали, как у них устроено сопровождение беременных в рамках программы родовых сертификатов.
В женской консультации центра доступно:
* индивидуальное сопровождение беременности: персонализированная поддержка каждой беременной и связь с врачом круглосуточно посредством участия в чатах;
Занятия в школе материнства.
В Наро-Фоминском перинатальном центре занятия проводятся шесть дней в неделю. Они включают в себя:
* уход за новорожденным;
Родовое отделение:
* роды в индивидуальных боксах;
Послеродовое отделение.
В этом отделении женщины получают услуги по родовому сертификату в послеродовой период.
* Послеродовая реабилитация на ранних этапах — через 6−8 часов после родов и поздняя реабилитация — через 1,5 мес после родов на базе дневного стационара.
«На всех этапах и во всех отделениях работает служба заботы о пациентах, которая помогает мгновенно решать различные вопросы наших пациентов от бытовых до организационных. У нас есть общий чат, куда пациенты могут писать свои просьбы», — добавили в пресс-службе Наро-Фоминского перинатального центра.
Услуги детских поликлиник по родовому сертификату.
Большой и важный блок услуг по родовому сертификату предоставляют поликлиники. Медучреждения получают средства за каждого ребенка, поставленного на учет в течение первого полугодия жизни в возрасте до трех месяцев, а также, за каждого ребенка, поставленного на учет в течение второго полугодия жизни.
Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе отделения Социального фонда по Москве и Московской области, все необходимые для оплаты сведения фонд получает автоматически, в рамках межведомственного взаимодействия.
В частности, в ОСФР стекаются данные о постановке беременной на учет в женской консультации, информация об успешно принятых родах и оказанных услугах по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни.
Всего в 2024 году в Москве и Подмосковье с помощью родовых сертификатов 283,4 тысячи женщин и новорожденных получили различные услуги в медицинских учреждениях.