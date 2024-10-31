Все о родовом сертификате: какие услуги доступны женщинам в период беременности и после родов

Во время беременности и после появления ребенка на свет каждая женщина в России имеет право на бесплатную медицинскую помощь в государственных медучреждениях. Регулирует это право программа родовых сертификатов. До 2021 года такие документы выдавались в бумажном виде, а сейчас формируются исключительно электронно. Для чего нужен такой сертификат, как его получить и на какие услуги он распространяется, — в материале «Газеты.Ru».