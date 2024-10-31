В Сальске открылся модернизированный офис банка для физлиц и бизнеса

— Банк постоянно работает над тем, чтобы наши отделения становились еще более комфортными и удобными для наших клиентов. Ещё до переформатирования этот офис посещали около 6 тысяч человек в месяц, поэтому мы понимаем, какую важность он имеет для всего Сальского района. И рады, что можем предлагать местным жителям все больше услуг, — отметил региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков.