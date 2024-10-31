В Сальске открылся модернизированный офис банка для физлиц и бизнеса

В малых городах Ростовской области продолжается расширение банковской сети. Так, в Сальске начал свою работу модернизированный офис Сбера, который будет обслуживать предприятия, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
— Банк постоянно работает над тем, чтобы наши отделения становились еще более комфортными и удобными для наших клиентов. Ещё до переформатирования этот офис посещали около 6 тысяч человек в месяц, поэтому мы понимаем, какую важность он имеет для всего Сальского района. И рады, что можем предлагать местным жителям все больше услуг, — отметил региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков.
Как рассказал глава администрации Сальского городского поселения Иван Игнатенко, жители и предприятия Сальска должны иметь возможность решить свои финансовые вопросы не только в онлайн-режиме. Поэтому работа подобных отделений в городе и во всем районе крайне важна.