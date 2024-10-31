Охотник за приведениями и сборщик венков: Какие «страшные» вакансии предлагают ростовчанам

31 октября отмечается Хэллоуин. Любители страшилок и мистики наряжаются в персонажей хорроров пугают окружающих. На сайтах с бесплатными объявлениями кроме тематических украшений появились «страшные» вакансии. «КП-Ростов-на-Дону» изучила вакансии, которые предлагают бесстрашным ростовчанам.
СБОРЩИК ВЕНКОВ.
Одна из необычных профессий — сборщик венков. Такому специалисту обещают платить от 50 тысяч рублей.
Работать придется в ритуальном цехе. Сотрудник будет собирать веночный каркас, вручную делать корзины и полянки. Кандидат должен обладать навыками ритуального флориста и творчески подходить к делу.
— У нас веселый и дружный коллектив. Есть все условия для работы, в том числе душ и кухня, — говорится в объявлении.
ОХОТНИК ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ.
А как вам такое — охотник за привидениями? Но речь не о герое американского фантастического фильма, а о сотруднике квеста.
— Хочешь стать настоящим героем и одержать победу в борьбе с нечистью? Обращайся! — пишут организаторы.
Ростовчанам предлагают поработать в хоррор-квесте. Олег ЗОЛОТО.
Размер зарплаты работодатель не указал. Объясняет: потенциальный охотник за привидениями будет получать по-разному. Зависит оплата от количества проведенных квестов. За один сеанс обещают заплатить около трех тысяч рублей.
УДИВЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО РАБОТОДАТЕЛИ.
Кстати, на сайтах с объявлениями можно найти не только странные и мрачные объявления работодателей. От них не отстают кандидаты.
Так, один ростовчанин хочет устроиться землекопом. И не абы куда, а на кладбище. В своей анкете он указал, что имеет опыт работы в подобном деле. Правда сколько хочет получать сотрудник за желаемую зарплату, он озвучивать не стал.