Ордена Мужества семьям участников СВО передал мэр Иркутска

— Наш народ не единожды переживал и сейчас переживает непростые времена. Вновь проверка на прочность, но нас не сломить! Каждый раз благодаря таким героям, как ваши сыновья, мужья, отцы, мы выдерживаем эти удары. Низкий поклон за то, что были с ними рядом. За то, что поддержали их решение служить Родине. Хочу, чтобы вы знали: разделяем боль, гордимся нашими защитниками. Cделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории, — сказал мэр Руслан Болотов.