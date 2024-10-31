Ордена Мужества семьям участников СВО передал мэр Иркутска

Мэр Иркутска передал ордена Мужества семьям семи бойцов СВО. Как сообщают в пресс-службе администрации города, на официальной церемонии их отдали семьям Артура Франштута, Владимира Сухотина, Александра Болдынова, Алексея Старостина, Александра Нифонтова, Алексея Шатыбелко и Александра Ерандукова.
— Наш народ не единожды переживал и сейчас переживает непростые времена. Вновь проверка на прочность, но нас не сломить! Каждый раз благодаря таким героям, как ваши сыновья, мужья, отцы, мы выдерживаем эти удары. Низкий поклон за то, что были с ними рядом. За то, что поддержали их решение служить Родине. Хочу, чтобы вы знали: разделяем боль, гордимся нашими защитниками. Cделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории, — сказал мэр Руслан Болотов.
В областном центре никогда не останавливается работа по увековечению памяти военнослужащих погибших на спецоперации. В городе появляются мемориальные доски на фасадах учебных заведений, где в свое время усилий бойцы.
Ранее КП- Иркутск сообщала, что в столице региона приводят в порядок памятные места к юбилею Великой Победы.