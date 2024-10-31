«У нас свидание, как 20 лет назад!» Владимир Пресняков сказал о чувствах к жене — белоруске Наталье Подольской

Певец Владимир Пресняков совершенно неожиданно признался в чувствах к своей супруге-белоруске Наталье Подольской. Надо сказать, что уроженка Могилева Наталья Подольская очень и очень активно ведет свои соцсети, рассказывая-показывая события своей жизни, и даже не скрывая, к примеру, конфузов, которые нет-нет, да и происходят со всеми.