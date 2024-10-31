«У нас свидание, как 20 лет назад!» Владимир Пресняков сказал о чувствах к жене — белоруске Наталье Подольской

Певец Владимир Пресняков совершенно неожиданно признался в чувствах к своей супруге-белоруске Наталье Подольской. Надо сказать, что уроженка Могилева Наталья Подольская очень и очень активно ведет свои соцсети, рассказывая-показывая события своей жизни, и даже не скрывая, к примеру, конфузов, которые нет-нет, да и происходят со всеми.
Белоруска ведет свой аккаунт в практически ежедневном формате. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
И если Наталья делится житьем-бытьем со своей полуторамиллионной аудиторией фолловеров в практически ежедневном режиме, то ее супруг, певец Владимир Пресняков в соцсетях куда менее активен.
На этом фоне поклонниками не могла пройти незамеченной вот такая фотография, которой не так давно поделился Владимир.
Совершенно роскошных интерьер, стильное убранство ресторана, изысканно сервированный стол…
Роскошный снимок не мог оставить фолловеров равнодушным. Фото: личная страница Владимира Преснякова в соцсети.
И пара — Наталья Подольская и Владимир Пресняков.
«У нас свидание, как 20 лет назад», — именно так подписал Владимир этот классный фотоснимок.
Первая в комментариях — Наталья Подольская, разумеется. Певица была лаконична: никаких лишних слов, всего три пылающий алых сердца.
Зато подписчики-поклонники (и Наташи, и Владимира) были куда более красноречивы: «Навсегда! Пусть это вечно длится! Вечная любовь!», «Вы вдвоем — воплощенная гармония!», «Любо глянуть! Будьте счастливы еще двадцать раз по двадцать лет!», — пишут фолловеры.
У пары растут двое сыновей — Тема и Ваня. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Поток добрых слов не иссякает, а Владимиру Преснякову советуют беречь свою жену-белоруску, которая подарила ему не только годы счастливого гармоничного брака, но и двоих очаровательных сыновей.
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