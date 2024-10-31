В Петербурге почтили память жертв катастрофы лайнера А321

«Все петербуржцы восприняли произошедшее как личную трагедию. Но наши переживания не сравнятся с болью тех, кто потерял своих близких. Будем и дальше оказывать им всемерную помощь и поддержку. Несмотря на прошедшие годы, боль потери и сегодня в наших сердцах. К сожалению, мы не в силах изменить прошлое. Но мы будем хранить память о погибших в течение всех отпущенных нам дней», — написал Беглов в своем Telegram-канале.