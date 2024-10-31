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Стоимость бензина АИ-98 в Ростовской области составила 77,09 рубля

Стало известно, как изменились цены на бензин в Ростовской области за неделю.

Источник: Комсомольская правда

С 22 по 28 октября 2024 года в Ростовской области изменились цены на горючее. Об этом сообщает Росстат.

В среднем по региону 28 октября бензин стоил 60,32 рубля. За неделю до этого, 21 числа, оплата составляла 60,26 рубля.

Цены на отдельные марки горючего:

АИ-92: 21 октября — 53,94 рубля, 28 октября — 54 рубля;

АИ-95: 21 октября — 60,33 рубля, 28 октября — 60,39 рубля;

АИ-98 и выше: 21 октября — 77,01 рубля, 28 октября — 77,09 рубля;

Дизельное топливо: 21 октября — 63,33 рубля, 28 октября — 63,41 рубля;

Добавим, 28 октября общая цена за бензин по ЮФО составляла 61,08 рубля, за дизель — 65,14 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 59,08 и 67,45 рубля соответственно.