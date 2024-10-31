Совместный альбом Снуп Догга и Dr. Dre «Missionary» выйдет 13 декабря

Рэпер Снуп Догг и продюсер Dr. Dre назначили дату выхода своего долгожданного лонгплея. Пластинка, получившая название Missionary, увидит свет 13 декабря. Известно, что новый проект будет продолжением дебютного студийника Снуп Догга Doggystyle (1993).
Альбом Missionary станет первой полноформатной совместной работой Dr. Dre и Снуп Догга за более чем 30 лет. Впервые музыканты анонсировали его еще в 2022 году.
Пока еще не сообщалось, какие треки войдут в лонгплей. Однако уже известно, что на пластинке появятся Стинг и Джелли Ролл.
Ранее Dr. Dre заявил, что над альбомом должен работать только один продюсер. По мнению музыканта, если речь идет о настоящем профессионале, он справится с проектом без посторонней помощи.