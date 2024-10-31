График работы медучреждений изменен в Беларуси на большие выходные 7 — 10 ноября

В Беларуси медучреждения в большие ноябрьские выходные будут работать по скорректированному графику, сообщили в Минздраве.
Отдельный график определен для амбулаторий, поликлиник и поликлинических отделений больниц и РНПЦ, организаций службы крови, санэпорганизаций, аптек, организаций медтехники и организаций особого типа. Эти медучреждения 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, 8 и 9 ноября по графику работы в субботу, 10 ноября у них будет выходной день, а 16 ноября — обычный рабочий день.
По скорректированному графику в Беларуси в длинные ноябрьские выходные будут работать больницы и РНПЦ. В этих медорганизациях работа 7 ноября будет организована по графику работы в праздничный день, 8 ноября будет обычным рабочим днем, 9 и 16 ноября будут работать по расписанию субботы, а 10 ноября — как в выходной день.
Кроме того, на длинные ноябрьские выходные с 7 по 10 ноября включительно усиливается работа амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. Дежурства в медучреждениях будут обеспечиваться за счет наиболее квалифицированных специалистов. И еще предусматриваются дополнительные дежурства врачей-специалистов с учетом объемов медпомощи.
— При формировании графиков работы медперсонала учитывается эпидемиологическая ситуация и объемы медицинской помощи, — прокомментировали в Минздраве.
Кроме того, на этот период в Беларуси усилят работу приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации наиболее квалифицированными специалистами. Еще обеспечивается функционирование службы скорой помощи в режиме повышенной готовности.
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