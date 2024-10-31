График работы медучреждений изменен в Беларуси на большие выходные 7 — 10 ноября

По скорректированному графику в Беларуси в длинные ноябрьские выходные будут работать больницы и РНПЦ. В этих медорганизациях работа 7 ноября будет организована по графику работы в праздничный день, 8 ноября будет обычным рабочим днем, 9 и 16 ноября будут работать по расписанию субботы, а 10 ноября — как в выходной день.