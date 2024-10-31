На Башкирию обрушится ветер 20 м/с и снегопад

В Башкирии ожидаются опасные природные явления. О них предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, в ближайшие сутки поднимется сильный ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 15−20 м/с. К порывистому ветру добавятся еще гололед и туман, из-за которого видимость упадет на дорогах до 500 метров и менее.
Температура воздуха 1 ноября ночью составит +2…-3°, днем 0…+5°.
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