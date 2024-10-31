Суд оштрафовал организатора опасных прогулок по крышам Петербурга

В мае и июне 2024 года мужчина организовывал платные прогулки по неэксплуатируемой крыше на Невском проспекте. Всего услугами недобросовестного экскурсовода воспользовались 10 человек, которым мужчина не разъяснил правила поведения и не обеспечил технику безопасности на крыше многоэтажного здания.
Злоумышленника обвинили в уголовном преступлении — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Мужчина полностью признал вину, раскаялся, возместил причиненный вред и извинился перед потерпевшими. Суд прекратил уголовное преследование.
Экскурсовод отделался штрафом 20 тысяч рублей.
Не все нарушители закона признают свою вину и раскаиваются. Ранее сообщалось о гиде-рецидивисте, который даже после первого привлечения к ответственности за нелегальные прогулки по крышам не извлек урок и вернулся к экскурсиям.