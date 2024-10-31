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Суд оштрафовал организатора опасных прогулок по крышам Петербурга

В Петербурге суд оштрафовал на 20 тысяч рублей мужчину, который нелегально водил туристов на небезопасную крышу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

В мае и июне 2024 года мужчина организовывал платные прогулки по неэксплуатируемой крыше на Невском проспекте. Всего услугами недобросовестного экскурсовода воспользовались 10 человек, которым мужчина не разъяснил правила поведения и не обеспечил технику безопасности на крыше многоэтажного здания.

Злоумышленника обвинили в уголовном преступлении — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Мужчина полностью признал вину, раскаялся, возместил причиненный вред и извинился перед потерпевшими. Суд прекратил уголовное преследование.

Экскурсовод отделался штрафом 20 тысяч рублей.

Не все нарушители закона признают свою вину и раскаиваются. Ранее сообщалось о гиде-рецидивисте, который даже после первого привлечения к ответственности за нелегальные прогулки по крышам не извлек урок и вернулся к экскурсиям.

штрафы