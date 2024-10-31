В Омске перенесли остановку в Кировском округе

С 1 ноября на новое место перенесена остановка «Сельхозтехника» в Кировском округе.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, изменения коснутся автобусов № 17 и 344. Они будут ехать по улице Семиреченской.
При движении в строну поселка «Магистральный» они будут останавливаться вблизи здания № 134. При движении в сторону центра города — напротив здания 132А.
«Остановочный пункт оборудован площадкой, павильоном для ожидания общественного транспорта и соответствующим знаком. Рядом с остановкой обустроен пешеходный переход, пути подхода к ней благоустроены», — сообщили в дептранспорта.
Как уточнили в мэрии, остановка «Сельхозтехника» перенесена по просьбам омичей.