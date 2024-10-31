Полумарафон, мастер-классы и национальные костюмы: как пройдет День народного единства в Самаре в 2024 году

В предстоящий понедельник, 4 ноября 2024 года, вся страна будет праздновать День народного единства. К празднику присоединится и Самарская область. В областной столице пройдет несколько мероприятий — от творческих до спортивных. Рассказываем, как пройдет День народного единства в Самаре в 2024 году.
Самарский полумарафон «В беге мы едины».
4 ноября на территории Самары пройдет полумарафон «В беге мы едины». Участники посоревнуются в нескольких стартах: «Самарская миля», «Инклюзивный бег», «Детский забег», «Корпоративный забег» и других.
Спортсмены предстоит преодолеть дистанции по живописной трассе на II-ой очереди набережной реки Волга. Старт и финиш расположены около бассейна ЦСК ВВС. (Волжский проспект 10).
Этот забег завершит сезон 2024 года. Победителям будут вручены уникальные коллекционные медали.
Стать участником может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.
День народного единства в Этнопарке Дружбы Народов.
Особую программу для гостей подготовил Этнопарк Дружбы народов. Праздник здесь состоится 3 ноября 2024 года.
С 10:00 до 18:00 участники смогут посетить мини- экскурсии во всех 20 подворьях.
С 12:30 до 15:30 самарцы будут знакомиться с обрядами и инсталляциями. Работники расскажут про обряд укладывания младенца в колыбель, обряды на «Велесову ночь», проведут игры в бирюльки (русское подворье). Ждет гостей и увлекательное изготовление традиционного национального женского платья.
Также в течение дня на территории Этнопарка пройдет множество мастер-классов.
Участие в мероприятии платное. Стоимость полного билета составляет 500 рублей, льготного — 400 рублей.