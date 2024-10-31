Полумарафон, мастер-классы и национальные костюмы: как пройдет День народного единства в Самаре в 2024 году

В предстоящий понедельник, 4 ноября 2024 года, вся страна будет праздновать День народного единства. К празднику присоединится и Самарская область. В областной столице пройдет несколько мероприятий — от творческих до спортивных. Рассказываем, как пройдет День народного единства в Самаре в 2024 году.