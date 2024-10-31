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Надвигаются метели и снег с дождем: в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Челябинской области объявляется 1 ноября.

Сейчас в Олбани: +15° 3 м/с 77% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Неблагоприятная погода ожидается в Челябинской области в ближайшие дни. Как сообщили в региональном управлении МЧС, штормовое предупреждение будет действовать с 1 по 3 ноября.

— В связи с прохождением атмосферных фронтов в Челябинской области местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 20 м/с, метели, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха ночью, 1 ноября, составит −4, +1°C, днем потеплеет до +1, +6°C. Ветер южной четверти 8−13 м/с, его порывы дойдут до 20 м/с.