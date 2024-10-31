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В Академическом районе открылась новая конечная остановка на улице Рябинина

В Академическом районе Екатеринбурга напротив дома по ул. Рябинина, 47 открылась новая конечная остановка общественного транспорта.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вблизи нее установили общественный туалет.

С 3 ноября на конечную остановку будут приходить пять автобусов: №№ 51, 52, 62, 87, 93. Они будут ходить следующим образом:

№ 51 будет следовать до новой остановки по ул. Академика Парина — Рябинина;

№ 52 — по ул. Вильгельма де Геннина — Сахарова — Рябинина;

№ 87 — по Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Академика Ландау;

№ 93 — по ул. Академика Парина — Рябинина;

№ 62 будет сокращен до новой остановки, то есть из маршрута исключаются ул. Академика Парина — Вильгельма Де Геннина — Сахарова — Чкалова.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, временно перекроют движение машин на нескольких участках центральных улиц. Это связано с проведением Крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.