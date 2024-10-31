В Академическом районе открылась новая конечная остановка на улице Рябинина

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вблизи нее установили общественный туалет.
С 3 ноября на конечную остановку будут приходить пять автобусов: №№ 51, 52, 62, 87, 93. Они будут ходить следующим образом:
№ 51 будет следовать до новой остановки по ул. Академика Парина — Рябинина;
№ 52 — по ул. Вильгельма де Геннина — Сахарова — Рябинина;
№ 87 — по Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Академика Ландау;
№ 93 — по ул. Академика Парина — Рябинина;
№ 62 будет сокращен до новой остановки, то есть из маршрута исключаются ул. Академика Парина — Вильгельма Де Геннина — Сахарова — Чкалова.
Напомним, в понедельник, 4 ноября, временно перекроют движение машин на нескольких участках центральных улиц. Это связано с проведением Крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.