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В Симферополе закроют «Горбатый мост» с 15 ноября

«Горбатый мост» в Симферополе начнут ремонтировать 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе начнется ремонт моста, который проходит над железной дорогой между улицами Гоголя и Москалева. «Горбатый мост» перекроют с 15 ноября. Об этом сообщили в администрации Симферополя.

«С 15 ноября 2024 года в связи с проведением строительно-монтажных работ на автодорожном путепроводе по ул. Гоголя — ул. Москалева (“Горбатый мост”) будет временно ограничено движение транспортных средств», — сказано в сообщении администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мост будут ремонтировать по проекту «Крымской железной дороги». Во время реконструкции его планируют практически полностью перестроить. У моста появятся новые опоры. Также, по проекту, будет расширена пешеходная зона. Все работы займут 1−2 года.

Подробная схема объезда опубликована в Tg-канале администрации Симферополя.

строительство