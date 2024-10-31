В Симферополе закроют «Горбатый мост» с 15 ноября

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мост будут ремонтировать по проекту «Крымской железной дороги». Во время реконструкции его планируют практически полностью перестроить. У моста появятся новые опоры. Также, по проекту, будет расширена пешеходная зона. Все работы займут 1−2 года.